رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از مجموع ۲۱۵ آیین‌نامه و مقرره پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم، ۹۱ مورد تصویب شده و ۱۲۴ آئین نامه در دست بررسی بوده و هنوز به شورای عالی برنامه هفتم راه پیدا نکرده‌اند.

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم گفت: بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها، از کل آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای برنامه، ۹۱ مورد تصویب و ابلاغ شده، ۴۸ مورد در حال بررسی است، ۱۲ مورد پیش‌نویس اولیه دارد، اما متأسفانه برای ۶۴ مورد هیچ تصمیمی از سوی دولت گرفته نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از احکام قانون برنامه عملاً به‌دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، غیرفعال و بلااثر باقی مانده‌اند. این در حالی است که بدون تصویب این مقررات، اجرای احکام توسعه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

او در توضیح مسئولیت دستگاه‌ها گفت: از میان حدود ۲۱۵ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده، ۲۰۰ مورد بر عهده قوه مجریه است و حدود ۱۵ تا ۱۶ مورد نیز به سایر قوا مانند قوه قضائیه مربوط می‌شود. بنابراین، بخش عمده عقب‌ماندگی‌ها به دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

پورابراهیمی تأکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از دولت انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، فرایند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی را تسریع کند تا اهداف برنامه هفتم توسعه از حالت کاغذی خارج شده و در عرصه عمل محقق شود.