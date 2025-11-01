پخش زنده
امروز: -
استاندار گلستان گفت: توجه به اصل پدافند چه در حوزه نرمافزاری و چه در حوزه سختافزاری یک اصل ضروری برای پیشگیری از اثرپذیری توطئه دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی صبح امروز در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، اظهار کرد: ملت ما همیشه در تاریخهای مختلف اثبات کردند یک مردم استکبارستیز هستند.
وی ادامه داد: دشمن هیچگاه دست از دشمنی بر نخواهد داشت و ما نیز باید در تمام احوال و ایام نسبت به مقابله با توطئههای دشمنان هوشیار و آماده باشیم.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: توجه به اصل پدافند چه در حوزه نرمافزاری و چه در حوزه سختافزاری یک اصل ضروری برای پیشگیری از اثرپذیری توطئه دشمنان است.
طهماسبی بیان کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه اثبات کردند همیشه پای دفاع از کشور ایستاده و میایستند و در این دفاع مقدس به طور محسوس و ملموس وحدت و وفاق بینظیر بین مردم و نیروهای مسلح را دیدیم.
وی با اشاره بر ضرورت توجه به اصل پدافند در تمام عرصهها، افزود: موضوع پدافند حتی باید در خصوص کارخانهها نیز جدی گرفته شود و انتظار داریم عزیزان در صنعت، معدن و تجارت به همراه همکارانمان در پدافند غیرعامل، این موضوع را به صورت جدی پیگیری و مسائل را اجرایی کنند.
استاندار گلستان همچنین از تلاشهای انجام شده در خصوص مقابله با بیماریهای دام، طیور و آبزیان در استان تقدیر کرد.