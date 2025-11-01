دادستان مرکز خوزستان در بازدید از دادسرای دزفول با تأکید بر لزوم تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، خواستار دقت قضات در فرایند صدور کیفرخواست‌ها و کاهش اطاله دادرسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه حمید ناصری معاون دادستان مرکز استان و مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول، با حضور در دادسرای این شهرستات، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و ضمن بررسی روند رسیدگی در شعب، در گفت‌و‌گو با قضات و کارکنان، بر اهمیت دقت، نظم و تسریع در سیر فرآیند رسیدگی پرونده‌ها تأکید کرد.

وی گفت: نقص در تحقیقات، تأخیر در صدور وقت نظارت و سایر عوامل نباید موجب طولانی شدن روند دادرسی و مختومه شدن پرونده‌ها شود؛ و لازم است قضات با نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان دفاتر شعب، از اتقان کیفرخواست‌ها و سرعت مناسب در صدور آنها اطمینان حاصل کنند تا جریان پرونده‌ها به دادگاه‌ها با دقت و سرعت لازم پیش برود.

خلفیان با اشاره به اینکه رفع نواقص پرونده‌ها تأثیر مستقیمی در افزایش کیفیت رسیدگی دارد، اظهار داشت: یکی از چالش‌های موجود، کمبود نیروی انسانی در واحد‌های قضایی است. هرچند این مسئله می‌تواند بر کیفیت خدمات تأثیر بگذارد، اما انتظار می‌رود قضات و کارکنان با حفظ دقت و رعایت اصول تکریم ارباب‌رجوع، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.

دادستان مرکز استان خوزستان ضمن قدردانی از نظم حاکم بر واحد‌های اجرای احکام و بایگانی دادسرای دزفول، بیان کرد: نظم و ترتیب در چینش و نگهداری پرونده‌ها یکی از نشانه‌های انضباط و دقت در عملکرد مجموعه است و از تلاش‌های قضات و کارکنان در این زمینه قدردانی می‌کنم و نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های موجود، اهتمام لازم نسبت به مسئولیت‌ها وجود دارد.

در ادامه، مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول، با تشکر از حضور دادستان مرکز استان و معاونین وی، گزارشی از عملکرد و آمار فعالیت‌های دادسرای دزفول ارائه و به بیان برخی از مشکلات از جمله کمبود نیروی انسانی پرداخت.

وی اظهار داشت: با تقویت نیروی انسانی و رفع نواقص موجود، می‌توان روند رسیدگی به پرونده‌ها را به شکل مؤثرتری پیش برد و رضایتمندی مردم را افزایش داد.