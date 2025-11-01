فرصت شرکت افراد، رسانه‌ها، گروه‌های مردمی و نهاد‌های عمومی در رویداد فرهنگی «هم‌خوان»، نشان کتابخانه عمومی ایران تا ۱۳ آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشان «هم‌خوان» به‌عنوان نشان ملی کتابخانه عمومی ایران، ویژه افرادی است که در گسترش فرهنگ خواندن و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور نقش مؤثر ایفا کرده‌اند. این نشان نمادی از پاسداشت تلاش‌هایی است که چراغ خواندن را روشن نگه می‌دارند و کتابخانه را به زندگی مردم نزدیک‌تر می‌کنند.

بر اساس این فراخوان، نشان «هم‌خوان» در دو حوزه اصلی شامل ترویج کتابخانه عمومی و ترویج خواندن اعطا می‌شود و در هر حوزه، سه گروه از برگزیدگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

در حوزه ترویج کتابخانه عمومی، اعضای فعال و الهام‌بخش کتابخانه‌ها، خبرنگاران و رسانه‌های کتابخانه‌دوست و نیز افراد اثرگذار اجتماعی همچون معلمان، روحانیون و کنشگران فرهنگی، مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در حوزه ترویج خواندن نیز فعالان رسانه و فضای مجازی، گروه‌های مردمی و جهادی و نهاد‌های فرهنگی و عمومی که در گسترش برنامه‌های مطالعه و کتابخوانی نقش‌آفرین بوده‌اند، شایسته دریافت این نشان خواهند بود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه http://platzaar.ir/hamkhan مستندات و گزارش فعالیت‌های خود را ثبت کنند.