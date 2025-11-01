به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان از برگزاری مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی خبر داد.

فولادی با اشاره به استقبال ورزشکاران از این رقابت‌ها گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۶۳ ورزشکار در هشت رده سنی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی پرنشاط و رقابتی به رقابت پرداختند.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان افزود: نفرات برتر این مسابقات پس از ارزیابی‌های فنی، به عنوان نمایندگان استان به مرحله بالاتر اعزام خواهند شد. این ورزشکاران از میان برترین‌های مسابقات شهرستانی انتخاب شده‌اند و آمادگی خوبی برای حضور در رقابت‌های کشوری دارند.