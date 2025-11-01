عصر شعر با عنوان « پادشاه فصل ها ، پائیز » در اردبیل برگزار و از جلد سوم کتاب «تذکره شاعران اردبیل » رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کتاب "تذکره شاعران اردبیل" همراه با محفل شاعران انجمن‌های فضولی و ادواری این استان با حضور جمعی از علاقه‌مندان به شعر، ادب و فرهنگ رونمایی شد.

احد پیشگر نویسنده و گردآورنده تذکره شاعران اردبیل، گفت: در این کتاب به معرفی، شرح حال و نمونه شعر ۷۹ شاعر متوفی یا در قید حیات استان اردبیل پرداخته شده که در سپهر شعر و ادبیات استان تاثیرگذار هستند.

محقق و شاعر نمینی افزود: این کتاب با ۳۹۴ صفحه به تازگی از سوی انتشارات مهر نوشت به زیور طبع آراسته شده و در دسترس علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات قرار گرفته است.

رییس انجمن شعر و ادب شهرستان نمین ادامه داد: بخش پایانی این تذکره به تصاویر شاعران و فعالیت‌های انجمن‌های ادبی مختلف استان اردبیل ارتباط دارد که در طی سالیان جمع آوری شده است.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های استان اردبیل افزود: خلا وجود تذکره شعرای استان را از مدت‌ها قبل دریافته و از سال ۱۳۷۰ که مسئولیت انجمن شعر و ادب نمین را عهده دار شدم، برای احیا و بازشناساندن بیش از یک هزار شاعر این استان در قالب کتاب‌های متعدد اقدام کردم.

پیشگر تصریح کرد: این سومین جلد تذکره شاعران استان اردبیل است و علاوه بر این کار، در حوزه تصحیح متون نیز مدت هاست فعالیت کرده و بیش از ۳۰۰ نسخه ادبی و تاریخی ایران و اردبیل هم جمع آوری کرده‌ام.

او ادامه داد: خیلی از آنها را خریداری کرده‌ام و هرچقدر امکان و فرصت چاپ داشته باشم، آنها را منتشر خواهم کرد ه و بقیه را به اداره کل کتابخانه‌های عمومی و مرکز اسناد استان هدیه خواهم کرد.

در ادامه این محفل ادبی که با عنوان "عصر شعر پادشاه فصل‌ها پاییز" برگزار شد، به شعرخوانی پرداخته شد و در پایان، کتاب تذکره شاعران اردبیل رونمایی و با اهدای هدایایی از دکتر پیشگر نویسنده و گردآورنده این اثر تجلیل شد.