حدود ۲۵۰ واحد تولیدی پوشاک در مرکز آذربایجانغربی فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی با اشاره به فعالیت ۲۵۰ واحد تولیدی پوشاک در مرکز استان گفت: بنگاههای فعال در حوزه پوشاک استان با هدف پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی، از طریق اجرای طرحهای گوناگون مورد حمایت و تقویت قرار میگیرند.
علی دهقانی افزود: بر اساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ارومیه، هماکنون حدود ۲۵۰ واحد تولیدی پوشاک در مرکز آذربایجانغربی فعالیت دارند که در زمینههای مختلفی از جمله تولید پوشاک مردانه و زنانه، مانتو و شلوار زنانه، لباس بچگانه و سیسمونی نوزاد مشغول به کار هستند.
دهقانی اظهارکرد: کمبود سرمایه در گردش، دسترسی محدود به مواد اولیه و نبود بازار فروش پایدار از مهمترین چالشهای این بخش به شمار میروند که طرح طاها با هدف رفع این موانع در بخشهای مختلف طراحی و اجرا میشود.
وی، با اشاره به نقش مهم صنعت پوشاک بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی افزود: بنگاههای کوچک با کمتر از ۲۰ نفر نیروی کار در این بخش با چالشهایی همچون کمبود آموزش، نبود استانداردسازی و ضعف در اتصال به بازار مواجهاند.
دهقانی گفت: بر همین اساس، طرح "طاها" با هدف ایجاد ارتباط میان بنگاههای کوچک و بزرگ طراحی شده تا زمینه دسترسی فعالان این حوزه به بازارها و منابع مالی را فراهم کند.
وی، با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند بخش زیادی از مشکلات واحدهای کوچک، بهویژه در زمینه تأمین مالی و استانداردسازی را برطرف کند، تصریح کرد: همکاری و همافزایی بنگاههای کوچک و بزرگ علاوه بر افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید، موجب تضمین بازار فروش و تأمین مواد اولیه از طریق ابزارهایی مانند "برات الکترونیکی" میشود که در نهایت به تثبیت اشتغال و رشد اقتصادی کمک میکند.
دهقانی افزود: این اتصال میان واحدهای تولیدی باعث افزایش سودآوری کارگاههای خانوادگی و محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان خواهد میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی، همچنین از هماهنگی میان دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: همکاری نزدیک با اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نظام بانکی و اتحادیههای صنفی برای اجرای مؤثر این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و سریع طرح طاها، شاهد رشد قابل توجه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در استان باشیم تا صنعت پوشاک استان بتواند جایگاه واقعی خود را در بازارهای ملی و حتی بینالمللی بهدست آورد.