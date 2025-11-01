پخش زنده
حاکان فیدان از برگزاری نشستی درباره روند آتش بس در نوار غزه و استقرار نیرو در این منطقه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ به گفته وزیر امور خارجه ترکیه این نشست روز دوشنبه سوم نوامبر (۱۱ آبان) در استانبول برگزار خواهد شد.
فیدان گفت: این نشست با مشارکت وزرای خارجه خواهد بود که در ماه سپتامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نیویورک دیدار کردند.
وی افزود: مذاکرات درباره تشکیل نیروی ویژه برای غزه و نیرویی برای برقراری ثبات در آنجا ادامه دارد و در این نشست موضوعاتی که در حال حاضر مورد بحث قرار میگیرد، چگونگی گذار به مرحله دوم (آتش بس در غزه) یعنی همان نیروی برقراری ثبات خواهد بود.