به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ به گفته وزیر امور خارجه ترکیه این نشست روز دوشنبه سوم نوامبر (۱۱ آبان) در استانبول برگزار خواهد شد.

فیدان گفت: این نشست با مشارکت وزرای خارجه‌ خواهد بود که در ماه سپتامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نیویورک دیدار کردند.

وی افزود: مذاکرات درباره تشکیل نیروی ویژه برای غزه و نیرویی برای برقراری ثبات در آنجا ادامه دارد و در این نشست موضوعاتی که در حال حاضر مورد بحث قرار می‌گیرد، چگونگی گذار به مرحله دوم (آتش بس در غزه) یعنی همان نیروی برقراری ثبات خواهد بود.