در سی امین و آخرین بازی لیگ هاکی روی یخ پسران کمتر از ۲۰ سال، تیم زاگرس با ۶ گل مقابل کولاک به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این بازی در حضور علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، بهرام ساوه شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، مرتضی ساوه شمشکی رییس هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی تهران پیام نظرمدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، امیر ظفری، ریاست پلیس امنیت اقتصادی فرودگاه امام، کاظم اولیایی مدیر عامل سابق استقلال، سید امیر حسینی نایب رئیس و دبیر سابق کمیته ملی المپیک، معمار زاده دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.

در این بازی برای شاگردان علیر ضا مهدوی در تیم زاگرس ابوالفضل اسلامی ۳، رهام میربابایی ۲ و طا‌ها آقامحمدی یک گل زدند در پایان این بازی امیر حسین مرادیان از تیم زاگرس و ماکان رضایی از تیم کولاک تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. قضاوت این بازی را امیر حسین رودسرابی، امیر مقدم، میلاد امینی و ایمان رستگارنسب برعهده داشتند. بدین ترتیب در پایان این رقابت‌ها تیم زاگرس با ۳۶ امتیاز قهرمان شد. تیم‌های البرز و کولاک با ۲۰ امتیاز و به دلیل برد در بازی‌های رودروی بیشتر به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند و تیم آذرخش با ۱۵ امیتاز چهارم شد.