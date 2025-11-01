وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اتصال مدارس و مراکز درمانی به شبکه اینترنت پرسرعت در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد.

اولویت اتصال مدارس و مراکز درمانی به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ستار هاشمی امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات ارتباطی استان با اشاره به تحقق ۷۰ درصد مصوبات ارتباطی آذربایجان شرقی ادامه داد: فهرست مراکز آموزشی و درمانی استان در اختیار وزارتخانه قرار گیرد تا اقدامات عملیاتی آغاز شود.

وی با اشاره به راهبرد وزارت ارتباطات مبنی بر تلفیق کار میدانی و سیاست‌گذاری مرکزی افزود: سفر این هفته به تبریز نیز در همین زمینه و ذیل راهبرد "مرکز و میدان" انجام شده است تا مسائل هم در سطح وزارتخانه و هم در سفر‌های استانی به‌صورت هم‌زمان پیگیری شود.

وزیر ارتباطات از راه‌اندازی برنامه پنج‌شنبه‌های نظارتی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف نظارت مستقیم بر اجرای مصوبات و پایش خدمات ارتباطی در استان‌ها طراحی شده است. تلاش ما این است که سفر‌ها تشریفاتی نباشد، بلکه در جهت شناسایی و رفع موانع اجرایی صورت گیرد.

هاشمی با تاکید بر اینکه اتصال اینترنت مدارس و مراکز درمانی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است خاطرنشان کرد: این طرح در اولین فرصت اجرایی می‌شود.

وی همچنین درباره پروژه جی‌نف (پایگاه اطلاعات مکانی) که از طرح‌های ملی دولت هوشمند است گفت: با توجه به پیشرفت خوب آذربایجان شرقی در این زمینه، امیدواریم این استان به‌عنوان الگوی موفق اجرای پروژه جی‌نف به سایر استان‌ها معرفی شود و از تجربیات آن در تحقق دولت هوشمند و رضایت‌مندی مردم استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات به ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع در ۲ محور اصلی دنبال می‌شود؛ نخست، تعیین تکلیف فرکانس نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) که اپراتور‌ها در حال آماده‌سازی برای ارائه خدمات بر این بستر هستند و دوم، توسعه شبکه فیبر نوری که در آذربایجان شرقی آغاز شده و به زودی شاهد ارتقای محسوس کیفیت در این حوزه خواهیم بود.

هاشمی افزود: توسعه شبکه ارتباطی در بازار تاریخی تبریز اهمیت ویژه‌ای دارد و با اولویت بالا دنبال خواهد شد. البته در برخی اماکن تاریخی با محدودیت‌هایی در حوزه عمرانی مواجه هستیم که انتظار داریم همکاری لازم از سوی نهاد‌های مسئول صورت گیرد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه ارتباطات روستایی گفت: در استان آذربایجان شرقی اتفاقات قابل‌توجهی در مناطق روستایی رقم خورده و مسیر توسعه ادامه دارد. بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، باید تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا پایان این برنامه به اینترنت پرسرعت متصل شوند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان، گفت: وجود پژوهشکده رانشگر‌های فضایی در تبریز ظرفیت ارزشمندی است که باید از آن برای توسعه کاربرد‌های صنعت فضایی و فناوری‌های نو در استان استفاده شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی اداره‌کل پست استان گفت: این طرح با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک اجرا شده است و به‌عنوان الگو در سایر استان‌ها نیز توسعه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطی ورزشگاه یادگار امام گفت: این طرح به عنوان هدیه‌ای برای جوانان ورزش‌دوست استان دنبال خواهد شد.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر دیروز جمعه وارد تبریز شد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مراسم افتتاح طرح‌های پست شرکت کرد.

دستگاه هوشمند سورتینگ پستی باجه مدرن قبول مرسولات، باجه ۲۴ ساعته مکانیزه و بخش توزیع امانات چهار طرح شرکت پست بود که امروز در تبریز افتتاح شد.