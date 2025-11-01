پخش زنده
امروز: -
ساخت مدرسه خیر ساز در شهرستان دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: با هدف توسعه عدالت آموزشی طرح ساخت مدرسه خیرساز زندهیاد حاج کاید محمد نظرزاده در شهرستان دزفول آغاز شد.
محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژههای مهم آموزشی در شهرستان دزفول است، ادامه داد: این مدرسه خیرساز دارای ۹ کلاس درس و فضای آموزشی میباشد.
وی تاکید کرد: خیران، ستونهای استوار آموزشوپرورشاند و نقش آنان در ساخت مدارس ایمن، زیبا و استاندارد در سراسر استان بر هیچکس پوشیده نیست. این حرکت خداپسندانه، نماد همدلی میان مردم و دولت در مسیر رشد فرهنگی و علمی جامعه است.