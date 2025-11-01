در پی ایراد نقد‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر اعزام تیم ملی فوتسال به مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی بدون کادر پزشکی، اجرایی و پشتیبانی، مدیر رسانه تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال، ضمن تقدیر از رسانه‌ها برای پوشش شایسته موفقیت‌های اخیر تیم ملی دختران در مسابقات جوانان زیر ۱۷ سال آسیا، انتخاب «سالار آقاپور» به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا و حسایست نسبت به پوشش اخبار فوتسال گفت: اعزام تیم ملی فوتسال به مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در قالب کاروان جمهوری اسلامی ایران و مطابق مقررات کمیته ملی المپیک انجام شد و فدراسیون فوتبال نقشی در کم یا اضافه کردن افراد اعزامی نداشت.

وی گفت: در سه ماه گذشته جلساتی میان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک برای هماهنگی اعزام و پیگیری افزایش سهمیه تیم ملی فوتسال برگزار شد، اما کمیته ملی المپیک تنها با اعزام ۱۴ بازیکن، ۶ عضو کادر فنی و مدیر تیم موافقت کرد و طبعاً امکان اعزام کادر پزشکی تیم ملی، تدارکات، مترجم و رسانه به صورت مستقل میسر نشد و ما از تهران پیگیر اخبار هستیم.

وی افزود: قدردان هماهنگی کمیته ملی المپیک برای زمینه‌سازی حضور تیم ملی فوتسال در این تورنمنت هستیم چرا که امکان برگزاری چند دیدار با کیفیت برای تیم در مسیر منتهی به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ اندونزی را میسر ساختند، اما قطعاً در خصوص چرایی عدم اعزام کامل تیم به این تورنمنت پاسخ خواهند داد. البته نمایندگان کمیته ملی المپیک در جلسات عنوان کردند که در دهکده محل برگزاری مسابقات، خدمات پزشکی، رسانه‌ای و پشتیبانی ارائه خواهند کرد.

محمدی گفت: فدراسیون فوتبال در آخرین اعزام تیم ملی فوتسال به مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در مالزی برگزار شد بر اساس پروتکل‌های خود، زمینه اعزام کادر پزشکی، اجرایی، رسانه و پشتیبانی را به صورت کامل فراهم کرد، این امر یک رویکرد ثابت است و ان‌شاالله در آینده هم ادامه خواهد داشت.