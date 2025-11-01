­سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: با کشف یک شمش آهن تاریخی در مسیر ماسوله و همچنین یک کوره مجهز به شبکه دمنده آبی در نزدیکی محل کشف شمش شواهد تازه‌ای از تاریخ منظر فرهنگی ماسوله آشکار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف سلمان‌خواه این کشف را یافته‌ای مهم در تایید اهمیت فعالیت‌های فلزکاری آهن در منظر فرهنگی ماسوله و نشانه‌ای از وجود تعاملات صنعتی و مبادلات تجاری درون‌منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای آن دانست.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان با اشاره به تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله، گفت: این یافته می‌تواند اطلاعات سودمندی درباره چرخه تولید و مبادله آهن به صورت شمش و ابزارآلات در منطقه ارائه دهد که در پرونده ثبت جهانی اثر درج خواهد شد.

سلمان‌خواه از تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از باستان‌شناسان و دیگر کارشناسان میان‌رشته‌ای خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه هم‌اکنون در حال بررسی بیشتر درباره شمش‌های تازه‌یافته در منظر فرهنگی ماسوله است.