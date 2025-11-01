با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پایش مصرف و داده‌کاوی، شرکت توزیع برق تهران موفق شده بخش عمده‌ای از انشعابات غیرمجاز را شناسایی و ساماندهی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از مدیریت کامل وضعیت انشعابات و مصارف غیرمجاز در پایتخت خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های داده‌کاوی، برنامه جامعی برای شناسایی، کنترل و ساماندهی مصارف غیرمجاز در سطح تهران اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، بخشی از کنترل‌ها به‌صورت میدانی و بررسی تجهیزات اندازه‌گیری انجام می‌شود و بخش دیگر با استفاده از تحلیل داده‌های بار مصرفی و فناوری‌های هوشمند صورت می‌گیرد. در نتیجه این اقدامات، مصارف غیرمجاز در شهر تهران به‌طور کامل تحت کنترل قرار گرفته است و موارد معدودی که شناسایی می‌شود، در قالب طرح‌های ویژه جمع‌آوری و اصلاح در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت مناطق حاشیه‌ای و خارج از محدوده شهری گفت: حدود دو تا سه هزار انشعاب غیرمجاز در این مناطق شناسایی شده که یا در حریم خطوط انتقال برق قرار دارند و یا مربوط به سکونتگاه‌های خارج از بافت شهری هستند.

ناظریان گفت: هماهنگی لازم برای ساماندهی این موارد با دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری تهران انجام شده است و با توجه به وجود بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک برق در تهران بزرگ، وضعیت کنونی کاملاً قابل کنترل است و تمامی موارد غیرمجاز در حال شناسایی و ساماندهی هستند.