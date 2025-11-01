پخش زنده
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، پیشبینی کرد با عرضه ارز کل زنجیره فولاد در تالار دوم، سود شرکتهای فعال این صنعت بهطور میانگین ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، سید رسول خلیفه سلطانی با اشاره به اصلاح فرآیند فروش ارز صادراتی فولاد در تالار دوم اعلام کرد: «این اقدام میتواند موجب متعادل شدن جریان نقدی واحدهای فولادی و کاهش فشار ناترازی ارزی شود.»
او توضیح داد: «عرضه ارز صادراتی فولاد بهصورت پلکانی اجرایی خواهد شد و این میزان بازگشت منابع به چرخه تولید، نقش مهمی در حفظ سود معقول و تداوم فعالیت واحدهای فولادی دارد.»
خلیفهسلطان با بیان اینکه عرضه ارز فولادیها در تالار دوم مستقیم برای جبران هزینههای تولید مورد نیاز است، گفت: «۱۰ درصد افزایش بازگشت ارز اگر وارد چرخه تولید شود، فولاد میتواند در سطح سود منطقی فعالیت کند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هشدار داد: «اعمال محدودیتهای انرژیبر صنعت فولاد، تأثیر مستقیم بر اشتغال، تولید و صادرات دارد و باید این صنعت آخرین بخشی باشد که با چنین محدودیتهایی مواجه میشود.»
او تأکید کرد: «معتقدیم ارز حاصل از صادرات فولاد باید توسط خود تولیدکنندگان در تالار دوم و با نرخ توافقی عرضه شود تا هم شفافیت حفظ شود و هم واحدهای تولیدی بتوانند هزینههای تولید و توسعه را تأمین کنند.»