طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها همزمان با افتتاح طرحهای مخابراتی آذربایجان شرقی در مراغه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این مراسم در منزل پدری استاندار شهید مالک رحمتی آغاز شد. فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: در این شهرستان بیش از ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
امین امینیان افزود: با اجرای فیبر نوری بیش از سه هزار و ۲۰۰ مشترک از اینترنت با کیفیت و سرعت بالا بهرهمند شدهاند. وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح ۱۲۰ کیلومتر حفاری اجرا شده است.