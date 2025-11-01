افتتاح طرح توسعه فیبر نوری در شهرستان مراغه

طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها همزمان با افتتاح طرح‌های مخابراتی آذربایجان شرقی در مراغه به بهره‌برداری رسید.