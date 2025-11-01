به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر خوزستان در آیین پایانی جشنواره سرود جوانان و نوجوانان بسیج استان با تقدیر از دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی، گفت: از بین ۲۰۰ گروه شرکت‌کننده، ۱۹ گروه به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۷ گروه برتر (از بین خواهران و برادران) امروز انتخاب شدند تا به مرحله کشوری مسابقات در تهران اعزام شوند.

وی با اشاره به اینکه سرود ابزاری اثرگذار در تقویت باور‌های مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است، ادامه داد: امروز دشمن تمام تلاش خود را در عرصه شعر و سرود به کار گرفته تا این فضا را در اختیار بگیرد، اما استعداد‌های درخشان نوجوانان و جوانان ما می‌تواند فضای فرهنگی مطلوبی برای آینده کشور رقم بزند.