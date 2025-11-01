به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فریده جعفری افزود: به منظور بهبود ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، ۵۹ کد خدمتی در حوزه توانبخشی ایجاد شده که موجب کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان شده است.

وی با اشاره به خدمات ویژه برای بیماران اوتیسم افزود: خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی این گروه با سهم پرداخت ۷۰ درصدی از سوی سازمان بیمه سلامت ارائه می‌شود و سن تحت پوشش بیمه‌ای آنان نیز تا ۱۲ سال افزایش یافته است.

جعفری همچنین از انعقاد قرارداد با ۸۲ مرکز ترک اعتیاد در استان برای ارائه خدمات به بیماران دارای سوءمصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: اطلاعات این بیماران در قالب پرونده الکترونیک بیمه اعتیاد ثبت می‌شود.

به گفته وی، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال برای درمان بیماران دارای سوءمصرف مواد در آذربایجان‌غربی هزینه شده و در همین مدت بیش از ۵۴ هزار مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان ثبت شده است.

وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات غیرحضوری بیمه ای از طریق سامانه شهروندی افزود: افراد فاقد بیمه متقاضی دریافت یا تمدید پوشش بیمه ای می توانند با مراجعه به سامانهwww.bimesalamatiranian.ir یا نشانی اینترنتی csp.ihio.gov.ir نسبت به دریافت پوشش بیمه ای البته طبق نتایج آزمون وسع اقدام کنند.