مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی سامانههای برق پشتیبان مراکز دارای سطحبندی با محوریت تداوم کارکرد گفت: مولدهای برق اضطراری، پشتوانه تداوم خدمات در کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، سیفالله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، گفت: در چهاردهمین رزمایش در زمینه برق و ارزیابی سامانههای پشتیبان، هدف ما پوشش همه خدمات حوزههای آب و برق است تا بتوانیم در هر شرایطی خدمترسانی به مردم را استمرار دهیم.
آقابیگی افزود: در حوزه توانمندی صنعت برق در زمینه ارزیابی مولدهای برق اضطراری در مسیری رو به رشد هستیم و در سال ۱۳۹۰ با تدبیر سردار جلالی، دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد و ما در سال ۱۳۹۱ با حدود ۷ شرکت و ۱۱ زیرساخت کار را آغاز کردیم، اما امروز ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز دارای سطحبندی در طول یک سال پدافندی انجام میشود و در سال پدافندی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ هزار مرکز از منظر مولدهای برق اضطراری در سطح کشور توسط همکاران بخش برق ارزیابی شد.
وی در خصوص اهمیت تامین انرژی پایدار در شرایط بحران گفت: امروز دشمنان ما با تمام توان در عرصه تهدید حضور دارند. باور ما این است که بزرگترین اقدام در برابر تهدید، پیشگیری است و در بخش تامین انرژی، اتکا به مولدهای برق اضطراری میتواند پشتوانهای بسیار ارزشمند برای استمرار خدمات باشد.