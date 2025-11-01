پخش زنده
طبق اطلاعات و دادههای مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۴۰۴، بازده ۸ ابزار سرمایهگذاری بازار سرمایه مثبت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق دادههای آماری مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری و اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، در مهر امسال میانگین بازده صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، بازار سهام و صندوقهای اهرمی، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (طلا)، صندوق در صندوقها و صندوقهای مختلط، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (انرژی) مثبت بود.
این گزارش نشان میدهد: در ماه مهر، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، بازار سهام و صندوقهای اهرمی با ثبت میانگین بازده ماهانه ۲۰.۳، ۲۰.۲۷ و ۱۸.۷ درصد به عنوان رکوردداران ابزارهای سرمایهگذاری به لحاظ کسب سود معرفی شدند.
در مقابل، میانگین بازده ماهانه بازارهای سکه، طلا و دلار، به ترتیب ۱۵.۹۲، ۱۳.۷۲ و ۳.۴۱ درصد به ثبت رسید.