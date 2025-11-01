پخش زنده
امروز: -
با حضور استاندار اصفهان ساخت ورزشگاه بانو زهره کاردانپوردر منطقه ۴ اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشی از این مدرسه را در دهه ۷۰ خانم زهره کاردان پور از خیران اصفهان نوسازی کرده و در اختیار دانشآموزن دختر قرار داده بود و اکنون در کنار ساختمان مدرسه ورزشگاهی برای دختران دبیرستانی این مدرسه ساخته میشود.
استاندار اصفهان در آیین آغاز ساخت این ورزشگاه بر نقش محوری خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی و پرورشی تأکید کرد و این اقدام را گامی مهم در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم دانست.
مهدی جمالی نژاد با گرامیداشت تلاشهای خیران به ویژه خانواده خیر کاردانپور و منزویزاده، افزود: این روزها شاهد هستیم که رد پای کار خیر از اردستان تا عباسآباد اصفهان، با همت مردم استان گسترش یافته است.
وی با تشکر از دستاندرکاران این طرح ارزشمند، از خانواده این خیر در ساخت این سالن ورزشی و مجهز کردن مدارس خیرساز (مدرسه بانو کاردانپور و حاج فضلالله منزویزاده) به سامانههای نیروگاههای خورشیدی قدردانی کرد.