به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: ارتحال فقیه عالیقدر و عالم عارف حضرت آیت الله حاج سیدطیب موسوی (ره) را به ساحت قدس حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه و به بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت و تعزیت می‌گویم.

وی ادامه داد: آن عالم فرزانه از تربیت‌یافتگان مکتب نجف و قم و از ستون‌های استوار علمی و معنوی اهواز بودند و با پرونده‌ای مشحون از علم، تقوا، مردم‌داری و تبلیغ معارف اسلامی به دیدار معبود خود شتافت و خسارتی جبران‌ناپذیر به حوزه‌های علمیه وارد آمد. علو درجات آن فقید سعید و اجر و صبر برای بیت مکرم و ارادتمندان آن عالم مهذب را از خدای متعال خواستارم.