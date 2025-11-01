پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته پیکلبال خوزستان از پایان دومین دوره رقابتهای قهرمانی پیکلبال استان با معرفی تیمهای برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آقای تیرسحر با اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات قهرمانی پیکلبال خوزستان در روز جمعه نهم آبان ماه گفت: این رویداد ورزشی که با استقبال بینظیر مردم و ورزش دوستان همراه بود، با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
وی افزود: در این رقابتها، مسعود بهپور و امید مهدیپور قهرمان شدند و محمدرضا عزیزی و حسین بهپور نیز بر سکوی نایبقهرمانی ایستادند، همجنین یاسین اقبال و علیرضا سواری نیز به مقام سوم رسیدند.
تیرسحر با قدردانی از عوامل اجرایی مسابقات قهرمانی پیکلبال استان خوزستان، تصریح کرد: داوری مسابقات بر عهده سپیده چراغپور، طاهره فواضلی و علی زرگر بود.
رئیس کمیته پیکلبال خوزستان با بیان اینکه این مسابقات گامی مهم در جهت شناسایی استعدادهای درخشان و توسعه ورزش پیکلبال در استان محسوب میشود، مبیان داشت: تمرینات به صورت منظم و مسابقات دیگری برگزار خواهد شد تا تیم قدرتمندی از استان برای اعزام به مسابقات کشوری آماده شود.