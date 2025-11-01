به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای سیاست گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری در استان گفت: امسال برای اولین بار در تاریخ ۱۸ آذر مراسم تجلیل از پژوهشگران سراسر کشور با حضور وزیر کشور در تهران برگزار می‌شود.

هاشمی در این جلسه از اعضای جلسه به ویژه مسئولان دانشگاه‌ها خواست با حضور پررنگ‌تر و با کیفیت در نمایشگاه تهران شرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش در ایران و خراسان جنوبی گفت: برپایی نمایشگاه پژوهش در دانشگاه‌ها و مدارس می‌تواند بسیار مفید باشد.

استاندار از پژوهشگران و فناوران خواست: تا طرح‌های پژوهشی خود را به اولویت‌های شاخص استان از جمله اولویت آب و کشاورزی و سایر اولویت‌های مورد نیاز استان اختصاص دهند.

هاشمی گفت: برای اجرای طرح‌های پژوهشی و اختصاص اعتبار به طرح‌ها هیچگونه مشکلی نداریم.

استاندار گفت: امسال از اول تا دهم آذر به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است.

استاندار با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جان از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ۱۷ تا ۲۳ آذر، از پژوهشگران و دست‌اندرکاران طرح‌های پژوهشی خواست: از این فرصت مناسب استفاده کنند تا طرح‌های آنان در شبکه‌های مختلف سراسری کشور دیده شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان هم گفت: سال گذشته از ۶۴ نفر پژوهشگر برتر تجلیل شده است.

ذوالفقاری تعداد طرح‌های مصوب را در سال گذشته ۱۵ مورد عنوان کرد و افزود: در این رابطه مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.