مدیر موزه شهرداری اردبیل از دیجیتالی‌ سازی کامل موزه شهرداری با هدف مستندسازی دقیق آثار و توسعه دسترسی عمومی به این مکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهنام فتحی با اشاره به اهمیت دیجیتال‌سازی موزه شهرداری اردبیل اظهار کرد: تمام گالری‌ها، اشیا، تصاویر و اسناد موزه در این فرایند به‌صورت نظام‌مند مستند و دیجیتال‌سازی شد.

وی بیان کرد: برای هر بخش موزه تور مجازی ۳۶۰ درجه طراحی و پیاده‌سازی شده تا کاربران بتوانند از طریق وب‌سایت رسمی موزه شهرداری اردبیل و سامانه جامع اردبیل من، تجربه‌ای تعاملی و نزدیک به حضور واقعی در موزه داشته باشند، این قابلیت امکان بازدید مجازی از موزه را برای علاقه‌مندان در سراسر جهان فراهم می‌کند.

مدیر موزه شهرداری اردبیل افزود: همچنین به‌منظور ارتقای تجربه بازدید مجازی و حضوری، برای هر گالری کد کیو آر اختصاصی در ۲ زبان فارسی و انگلیسی طراحی و نصب شده تا بازدیدکنندگان با اسکن آنها از طریق تلفن همراه بتوانند به راحتی به اطلاعات تکمیلی، تصاویر باکیفیت و توضیحات تخصصی آثار دسترسی داشته باشند.

وی اضافه کرد: دیجیتال‌سازی موزه شهرداری اردبیل گامی موثر در راستای توسعه زیرساخت‌های موزه‌داری دیجیتال، صیانت از میراث فرهنگی و تحقق هدف‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌رود و زمینه‌ساز حرکت به‌سوی موزه‌های هوشمند در آینده خواهد بود.

موزه عمارت شهرداری اردبیل که بر روی پایه‌های بنای تاریخی «نارین قلعه‌سی» احداث شده و جزو موزه‌های برتر کشور به شمار می‌رود، با تجهیز غرفه‌ها، اقلام و اشیای تاریخی کم‌نظیر و تازه جمع‌آوری شده سالانه میزبان صد‌ها نفر از گردشگران داخلی و خارجی است.

این مجموعه از نظر مرمت و بازسازی بنا جایزه خشت طلایی را اخذ کرده و طی چهار سال گذشته در آیین انتخاب موزه‌های برتر کشور (ایکوم) در شاخص‌های مختلف موزه برتر کشور انتخاب شده است.

ساختگاه عمارت شهرداری از محلات و نقاط قدیمی شهر اردبیل بوده و بنای عمارت بر روی پایه‌های "نارین قلعه سی" احداث شده و در دانشنامه آزاد از این قلعه به عنوان دژ حکومتی یاد شده که در سال ۱۳۱۵ تخریب شده است و هنوز برخی از سنگ‌های پایه قلعه در طبقه تحتانی عمارت شهرداری قابل مشاهده است.