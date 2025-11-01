پخش زنده
وزیر ارتباطات با بیان اینکه عدالت در حوزه ارتباطات بطن مأموریت وزارتخانه است نه پیوست آن، گفت: توسعه ارتباطات روستایی و تقویت زیرساختهای دیجیتال از محورهای اصلی برنامههای دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفت: «آذربایجان شرقی از استانهای پرافتخار ایران و مهد فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین است؛ استانی که هر گوشه آن قصهای از عشق، ایثار و هویت ملی را روایت میکند. تبریز نیز شهری است که نه فقط در تاریخ ایران، بلکه در قلب ایرانیان جای دارد.»
هاشمی با اشاره به افتتاح بیش از ۷۱۰ پروژه ارتباطی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال در این استان و گفت: «این پروژهها حاصل تلاش گسترده دولت چهاردهم است و جایگاه استان را در ردیف استانهای پیشرو کشور تثبیت کرده است. البته این مسیر آغاز راه توسعه است و وزارت ارتباطات با دقت، مصوبات اردیبهشتماه گذشته را دنبال کرده است. بر اساس گزارش همکاران، بیش از ۷۰ درصد این مصوبات اجرایی شده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.»
توسعه ارتباطات روستایی محور اصلی وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات با تأکید بر رویکرد عدالتمحور وزارتخانه افزود: «در حوزه ارتباطات، عدالت در بطن مأموریت ماست نه در پیوست آن. توسعه ارتباطات روستایی از محورهای اصلی برنامههای وزارت ارتباطات است و ما خود را موظف میدانیم ارتباطات باکیفیت را در اختیار همه مردم قرار دهیم.»
وی ادامه داد: «اگر نقطهای صرفاً از یک ارتباط حداقلی برخوردار است اما پاسخگوی نیازهای آموزشی، سلامت یا خدماتی نیست، موظفیم آن را اصلاح کنیم. در برنامه هفتم توسعه نیز وزارت ارتباطات مکلف شده صد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به ارتباطات پایدار و باکیفیت متصل کند.»
گذار پست از یک سازمان سنتی به نهادی هوشمند
هاشمی در ادامه با اشاره به افتتاح «مرکز هوشمند مرسولات پستی تبریز» گفت: «این پروژه یکی از مصادیق تحول فناورانه در شرکت ملی پست است. امروز پست از یک سازمان سنتی به نهادی هوشمند و فناورانه تبدیل شده است. سیستم تجزیه و تحویل مرسولات با بهرهگیری از هوش مصنوعی و بدون مداخله انسان انجام میشود و این دستاورد به همت نخبگان همین استان رقم خورده است. این مسیر، پایان نیست؛ بلکه آغازی برای حرکتی بیپایان به سوی تحول دیجیتال است.»
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان افزود: «در همه طرحها از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده میکنیم. تجربه موفق پروژه پستی تبریز نمونهای از این همکاریهاست. سیاست وزارت ارتباطات، اتکا به توان داخلی در کنار مشارکت بخش خصوصی است تا فناوریهای نوین با سرعت بیشتری در خدمت مردم قرار گیرد.»
جی نف پیش نیاز دولت هوشمند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت پروژه ملی جینف گفت: «همانطور که امروز کد ملی اساس ارائه خدمات هویتی است، باید هویت مکانی نیز در کشور نهادینه شود. تحقق دولت هوشمند بدون تعیین تکلیف هویت مکان ممکن نیست.»
وی افزود: «در این راستا، وزارت ارتباطات با تأکید رئیسجمهور، طرح ساماندهی اطلاعات مکانی را با جدیت دنبال میکند و خوشبختانه آذربایجان شرقی جزو استانهای پیشرو در این زمینه است. این اقدام انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حکمرانی دادهمحور، تسهیل خدمات و انسداد بسترهای فسادزا در کشور است.»
هاشمی به موضوع توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G) و اجرای طرح ملی «مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری» اشاره کرد و گفت: «در دولت چهاردهم، با تعیین تکلیف طیف فرکانسی مورد نیاز، توسعه ۵G شتاب گرفته است و اپراتورهای سیار در حال تأمین تجهیزات لازم هستند. همچنین طرح ملی مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری، پروژهای بزرگ و جسورانه است که در کشورهای مختلف بین ۷ تا ۱۵ سال زمان برده، اما ما برنامهریزی کردهایم تا ظرف پنج سال به سرانجام برسد. با اجرای این طرح، سرعت اینترنت بیش از ده برابر و مصرف انرژی به یکهشتم کاهش خواهد یافت.»
آذربایجان شرقی نمونه موفق در اجرای پروژه فیبر نوری
وی افزود: «در استان آذربایجان شرقی، طرح توسعه شبکه فیبر نوری با هماهنگی مثالزدنی میان اپراتورها و با کیفیت بسیار مطلوب در حال اجراست. این استان یکی از نمونههای موفق در اجرای پروژه فیبر نوری است که با تقسیم کار منظم میان اپراتورها، توانسته مسیر توسعه را تسهیل کند.»
وزیر ارتباطات به طرح «هر استان، یک قطب اقتصاد دیجیتال» نیز اشاره کرد و گفت: «هدف ما افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد است. اکنون این سهم کمتر از پنج درصد است و برای تحقق هدف، باید اقدامات بزرگی در سطح ملی و استانی انجام شود. استانهای صنعتی مانند آذربایجان شرقی در این زمینه نقش کلیدی دارند.»
کاهش مصرف انرژی با هوشمندسازی صنایع
وی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی صنایع نیز گفت: «در حوزه هوشمندسازی صنایع، میتوان با استفاده از فناوریهای نوین، مصرف انرژی را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد و این طرح با محوریت نیروهای توانمند همین استان در حال اجراست.»
وی درباره دولت هوشمند نیز توضیح داد: «در سال گذشته زیستبوم دولت هوشمند طراحی شد و با مشارکت دستگاههای مختلف و بررسیهای دقیق، آماده اجراست. در این طرح، خدمات دولت به خوشههایی مانند سلامت، انرژی، مالیات و امور مالی تقسیم شدهاند تا از موازیکاری جلوگیری شود.»
وی افزود: «مقرر شده یکی از پروژههای پیشران دولت هوشمند با محوریت دانشگاه تبریز اجرا شود تا این استان در خط مقدم توسعه خدمات دیجیتال کشور قرار گیرد.»
تقدیر از فعالیت پژوهشکده سامانههای فضایی تبریز
هاشمی همچنین از فعالیت پژوهشکده سامانههای فضایی تبریز تقدیر کرد و گفت: «این پژوهشکده از مراکز علمی مهم کشور در صنعت فضاست. انتظار داریم با تمرکز بر کاربردهای فضا در مدیریت هوشمند شهری و استانی، الگوی موفقی از مدیریت مبتنی بر داده در آذربایجان شرقی شکل گیرد.»
وی در ادامه با اشاره به آغاز طرحهای ارتباطی در ورزشگاه یادگار امام و بازار تبریز گفت: «هدف ما این است که جوانان و شهروندان بتوانند در فضاهای عمومی، ورزشی و اقتصادی از خدمات دیجیتال پایدار بهرهمند شوند. امیدواریم تا جلسه آینده شورای اداری استان، بخش قابل توجهی از این پروژهها عملیاتی شده باشد تا کیفیت زندگی مردم و تعامل اجتماعی در تبریز ارتقا یابد.»
وزیر ارتباطات در پایان برای مردم و مسئولان استان آرزوی توفیق کرد و گفت: «با همدلی و همافزایی، میتوانیم مسیر توسعه دیجیتال کشور را با سرعت و کیفیتی بیشتر ادامه دهیم.»