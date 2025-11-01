به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) بانوی صبر و ایثار و گذشت، پویش سراسری «به احترام حضرت زینب (س) میبخشم» با هدف ترویج اشاعه فرهنگ متعالی صلح خواهی، گذشت و صلح و سازش در جامعه از تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ به مدت یک ماه در سراسر کشور برگزار می‌گردد.

حجت الاسلام والمسلمین قلی زاده سرپرست معاونت قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی در این خصوص با اعلام همراهی معاونت حل اختلاف استان با برگزاری این پویش ملی بیان داشت: معاونت حل اختلاف استان آذربایجان غربی نیز در این زمینه هماهنگ با سراسر کشور به تاسی از سیره نورانی حضرت زینب کبری (س) تلاش خواهد کرد تا با اجرای این پویش میزان رضایت و صلح و سازش در پرونده‌ها افزایش و دعاوی و اختلافات بین مردم به احترام حضرت زینب (س) به صورت مسالمت آمیز حل و فصل گردد.