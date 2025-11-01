به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در بخش پایان‌نامه‌های برتر حوزه علوم مرتع، رساله زهرا حیدری قهفرخی با عنوان «بررسی قابلیت استفاده از خصوصیات تنوع عملکرد جوامع گیاهی در ارزیابی وضعیت و سلامت مرتع» با راهنمایی دکتر پژمان طهماسبی و دکتر علی‌اصغر نقی‌پور، پایان‌نامه برتر شناخته شد.

در بخش کتب تألیفی برتر در حوزه علوم مرتع، کتاب «ارزیابی ریسک و مدیریت گونه‌های بیگانه مهاجم» تألیف محمدرضا اشرف‌زاده، دکتر رسول خسروی و دکتر علی‌اصغر نقی‌پور، کتاب تألیفی برتر شد.

در بخش کتب ترجمه برتردر حوزه علوم مرتع، هم کتاب «مدیریت گسترش گیاهان چوبی با درک مخاطرات و آسیب‌پذیری» ترجمه دکتر الهام قهساره، دکتر حجت‌الله خدری و مهندس شهرام منصوری، کتاب ترجمه برتر شد.