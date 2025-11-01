به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح این طرح ها از حل مشکل آنتن‌دهی ورزشگاه یادگار امام و بازار بزرگ تبریز خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم شاهد آغاز فصل جدیدی از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی هستیم و اجرای این طرح ها، آذربایجان شرقی را در ردیف استان‌های پیشرو کشور قرار می‌دهد، البته این مسیر آغاز راه است و با جدیت در حال پیگیری سایر طرح های نیمه‌تمام هستیم.

سید ستار هاشمی با تأکید بر اهمیت عدالت ارتباطی در سراسر کشور گفت: توسعه ارتباطات روستایی از محور‌های اصلی برنامه وزارتخانه است، هدف ما تنها ایجاد اتصال نیست، بلکه ارائه ارتباط باکیفیت است تا خدمات آموزشی، سلامت و رفاهی به صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و برنامه‌ریزی شده تا صددرصد روستا‌ها با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار از ارتباطات پایدار و باکیفیت برخوردار شوند.

وی همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی شرکت ملی پست در تبریز خبر داد و اظهار کرد: شرکت ملی پست در مسیر تحول دیجیتال گام برداشته است و با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، فرایند تجزیه و مبادلات پستی را به‌صورت هوشمند انجام می‌دهد. این طرح با تلاش نخبگان استان آذربایجان شرقی اجرا شده است و می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سایر استان‌ها نیز گسترش یابد.

هاشمی با اشاره به اهمیت داده‌محوری در حکمرانی دیجیتال تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه هویت فردی و کد ملی انجام شده است، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که به هویت مکانی نیز توجه ویژه‌تری داشته باشیم. اگر به دنبال دولت هوشمند و حکمرانی داده‌محور هستیم، تعیین تکلیف موضوع مکان و هویت مکانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه اقدامات ارزشمندی در وزارت ارتباطات در حال اجرا است و با حمایت ویژه استاندار آذربایجان شرقی امیدواریم این استان در اجرای طرح هویت مکانی کشور در زمره استان‌های پیشرو قرار گیرد، تحقق حکمرانی داده‌محور، صیانت از حقوق مردم و انسجام خدمات دولت در گروی تحقق این طرح است.

وی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور تاکید کرد و گفت: با تعیین تکلیف طیف‌های فرکانسی در دولت چهاردهم، شتاب قابل توجهی در تأمین تجهیزات و توسعه شبکه توسط اپراتور‌های سیار ایجاد شده است. در کنار آن، توسعه فیبر نوری منازل (FTTH) نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد و هفته گذشته یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی در این زمینه به‌صورت رسمی آغاز شد.

هاشمی افزود: اجرای این طرح، ارتقای بیش از ۱۰ برابری سرعت و کیفیت ارتباطات و کاهش هشت‌برابری مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. تحقق این طرح در بازه زمانی کوتاه‌مدت ممکن است و استان آذربایجان شرقی می‌تواند در این مسیر الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اظهار کرد: برنامه ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال را از حدود پنج درصد فعلی به ۱۰ درصد افزایش دهیم. این هدف با هم‌افزایی میان اپراتورها، بخش خصوصی و صنایع استانی دست‌یافتنی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با اجرای طرحهای هوشمندسازی، امکان کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف انرژی در بخش صنعت وجود دارد افزود: این طرح با بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت همراه خواهد بود و با همکاری صنایع و شرکت‌های فناور بومی استان در حال اجرا است. خوشبختانه بخش مهمی از این طرح ها با محوریت نخبگان و نیرو‌های متخصص استان در حال پیشرفت است.