به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با برگزاری جلسات کارشناسی داخلی و نشست مشترک مجازی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، متن پیش‌نویس موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور نهایی شد.

این موافقتنامه با هدف گسترش تعاملات حقوقی و قضایی، تسهیل در معاضدت قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی تدوین شده است.

دو جلسه کارشناسی در کمیسیون امور توافق‌های بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با حضور نمایندگان معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسات، مفاد موافقتنامه پیشنهادی با موارد مشابه در موافقتنامه‌های دوجانبه منطبق و نظرهای اصلاحی و کارشناسی جمهوری اسلامی ایران در متن اعمال شد. متعاقب آن، یک نشست مجازی بین کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط کشورمان و نمایندگان عربستان سعودی برگزار شد و در جریان آن، متن اصلاح‌شده مورد بررسی و توافق نهایی طرفین قرار گرفت.

طبق تفاهم به‌عمل‌آمده، مقرر شد اقدامات بعدی برای نهایی‌سازی و امضای رسمی موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور در دستور کار قرار گیرد.