دشمنی آمریکا با ایران، ریشه‌دار در تاریخ روابط دو کشور، از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق تا امروز، در قالب فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ادامه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دشمنی آمریکا با ایران سابقه‌ای طولانی دارد که آغاز آن به دوران نخست‌وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد؛ زمانی که ملی شدن صنعت نفت منافع غرب را به خطر انداخت و ایالات متحده با همکاری بریتانیا، در سال ۱۳۳۲ کودتایی را برای سرنگونی دولت ملی او سازمان‌دهی کرد.از آن زمان تاکنون، روابط دو کشور همواره پرتنش و مبتنی بر بی‌اعتمادی بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این خصومت ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و در قالب تحریم‌های گسترده، فشار‌های سیاسی، عملیات تبلیغاتی و تهدید‌های نظامی ادامه یافت. سیاست‌های خصمانه آمریکا طی دهه‌های گذشته نه‌تنها مانع نزدیکی دو ملت شده، بلکه به یکی از اصلی‌ترین محور‌های سیاست خارجی ایران تبدیل شده است.