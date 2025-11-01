پخش زنده
کارگاه دو روزه بازآموزی اختلالات شایع روانپزشکی ویژه کارشناسان سلامت روان و پزشکان مراکز جامع سلامت استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارگاه دو روزه بازآموزی اختلالات شایع روانپزشکی ویژه کارشناسان سلامت روان و پزشکان مراکز جامع سلامت استان یزد در مرکز همایشهای باقرالعلوم برگزار شد.
دکتر شریفی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: یکی از چالشهای مهم در حوزه سلامت جامعه، افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی است و نیروهای فعال در واحدهای بهداشتی نقشی کلیدی در بهبود این شرایط دارند. وی هدف از برگزاری این کارگاه را تقویت توانمندی کارشناسان و پزشکان در زمینه تشخیص، غربالگری، مراقبت و درمان اختلالات روانی و اجتماعی عنوان کرد.
عربی مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان یزد نیز با اشاره به نتایج پیمایش ملی سلامت روان که شیوع اختلالات شایع روانپزشکی را در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال حدود ۲۵ درصد اعلام کرده است، گفت: در این کارگاه، مباحثی از جمله اختلالات خلقی، رابطه اعتیاد و اختلالات روانپزشکی، اضطراب و افسردگی، و مداخلات روانشناختی مؤثر در کاهش این اختلالات توسط اساتید مجرب ارائه شد.
وی افزود: هدف اصلی این دوره، ارتقای دانش و مهارت نیروهای تخصصی حوزه سلامت روان برای ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از اختلالات روانی است.