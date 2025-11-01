به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ همدمیان گفت: این استان با ۴ هزار و ۹۴۰ هکتار سطح زیر کشت در حال رسیدن به رتبه دوم کشوری می‌باشد.

وی گفت: در شهرستان‌های شیروان و اسفراین تولید زعفران رونق دارد، اما قطب تولید زعفران در شهرستان فاروج است.

همدمیان افزود: ۴ هزار و ۲۱۰ بهره بردار زعفران در استان فعال است و از هر هکتار ۴۰۰کیلو گرم گل و حدود ۶ کیلو گرم نگین زعفران (سرگل) برداشت می‌شود.

وی گفت: در فصل زعفران که از اوایل تا اواسط آبان ماه است در هر هکتار برای ۶۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

افزایش تولید زعفران باعث ایجاد بازارچه‌ای به مدت ۶ سال در فاروج شده است و از نقاط مختلف کشور همچون کاشمر، سمنان، گلستان و خراسان رضوی برای خرید این محصول با ارزش به این بازارچه می‌آیند.