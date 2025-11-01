به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اردبیل؛ پایتخت حسینیّت» جدیدترین اثر گروه تواشیح و همخوانی «محمد رسول‌الله (ص)» در شبکه استانی سبلان رونمایی شد.

این اثر یکی از ۱۸ اثر آلبوم اردبیل این گروه است که در مکان‌های مختلف تاریخی و مذهبی و گردشگری اردبیل ضبط شده است.

سازمان قرآن و عترت بسیج سپاه حضرت «محمد رسول‌الله (ص)» این اثر را با همکاری سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل و نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف استان اردبیل از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، صدا و سیمای استان، استانداری، شهرداری اردبیل، اداره کل اوقاف و امور خیریه و نیز اداره‌کل ارشاد استان اردبیل، تولید کرده است.

نام ۱۸ اثر موجود در این آلبوم به شرح زیر است:

اسماءالحسنی، تلاوت آیاتی از سوره‌های لقمان، ممتحنه، انفال، آل‌عمران و تحریم، دعای فرج امام زمان (عج)، علی ولی‌الله (ع)، دعای سلامتی امام زمان (عج) در چهار نسخه، دعای یا علی و یا عظیم، وای حسینیم، امامزاده صالح (ع) اردبیل، سرزمین مقاوم در دو نسخه و اردبیل پایتخت حسینیّت.