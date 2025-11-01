شاخص کل بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته با کاهش یک هزار و ۷۰۴ واحدی به ارتفاع ۳،۲۰۷،۴۰۷ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن، اما با رشد ۳ هزار و ۲۱۴ واحدی در محدوده ۹۲۷ هزار و ۸۷۷ واحد قرار گرفت که نشان میدهد نماد‌های کوچک و متوسط بیشتر مورد اقبال خریداران بوده است.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۱۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رسید.

ساعات ابتدایی بازار روز شنبه با روندی مثبت آغاز شد، اما با نزدیک شدن شاخص به سقف تاریخی خود عرضه‌ها تا حدودی افزایش یافت و در نهایت در پایان معاملات تعداد نماد‌های مثبت به ۳۰۹ نماد معادل ۳۵ درصد بازار رسید.

در پایان معاملات روز جاری شاهد خروج ۴۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بودیم.

با این حال بیشترین پول افراد حقیقی به صندوق‌های اهرمی وارد شد.