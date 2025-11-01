پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان موضوع مصرف دخانیات را به عنوان یک معضل جدی در استان عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر اصناف در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر صائینی در مراسم روز بهداشت محیط دوران همهگیری کرونا را نمونهای بارز از فداکاریهای نیروهای بهداشت محیط برشمرد و گفت: دوران سخت کرونا فراموششدنی نیست. چه رنجها و زحمات طاقتفرسایی که همکاران بهداشت محیط برای اجرای محدودیتها، تعطیلیها و بهویژه مدیریت دفن اجساد مبتلایان متحمل شدند و این تلاشهای شبانهروزی برای نجات جان هموطنان، باعث شد استان ما در زمره استانهای با نرخ پایین مرگومیر قرار گیرد که دستاوردی بسی ارزشمند و مایه افتخار است.
وی نقش کنونی حوزه بهداشت محیط را نیز کاملاً حیاتی خواند و افزود: نقش بهداشت محیط در مدیریت بیماریها، کنترل طغیانها، مسمومیتهای غذایی، مبارزه با ناقلین و نظارت بر اماکن عمومی و تهیه و توزیع مواد غذایی، انکارناپذیر است. مردم با اتکا به نظارتهای دقیق کارشناسان بهداشت محیط، با آرامش خاطر از مواد غذایی و خدمات بهرهمند میشوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه به چالشهای پیشرو در حوزه بهداشت محیط اشاره کرد و موضوع مصرف دخانیات را به عنوان یک معضل جدی در استان عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر اصناف در این زمینه شد.
دکتر صائینی از ساماندهی فرآیند حمل و نقل و نگهداری گوشت گرم به عنوان نمونهای موفق و افتخارآمیز در استان نام برد و افزود: این طرح که با کاهش زمان انتقال از کشتارگاه به قصابیها، خطر ابتلا به بیماریهایی مانند تب کریمه کنگو را به حداقل رسانده، با استقبال خود اصناف نیز مواجه شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از توانمندی آزمایشگاه مرجع بهداشت محیط استان خبر داد و گفت: این آزمایشگاه که یکی از آزمایشگاههای مرجع حوزه وزارت بهداشت است، توانایی انجام طیف گستردهای از آزمایشها را دارد و خدمات خود را به ده دانشگاه دیگر نیز ارائه میدهد.