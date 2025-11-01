دمای هوا در روز‌های میانی هفته جاری در برخی مناطق سردسیر به زیر صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی پیش رو گفت: به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو، وضعیت هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می‌شود.

روند دمای هوا طی روز‌های آتی کاهشی خواهد بود.

دما در روز‌های میانی هفته در برخی مناطق سردسیر استان به زیر صفر درجه سلسیوس نیز خواهد رسید.

بر اساس خروجی فعلی تا حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.