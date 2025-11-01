پدافند غیرعامل، به معنای انجام اقدامات دفاعی بدون نیاز به سلاح و با کمترین آسیب و خسارت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش‌آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد، نشانه آن است که این قشر آگاه و متعهد، در راه رسیدن به اهداف والا و عظیم انقلاب اسلامی، چه در زمان طاغوت و چه پس از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

علت نامگذاری این روز، واقعه کشتارجمعی دانش‌آموزان تهرانی است که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند. به منظور گرامی‌داشت این روز، ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز دانش‌آموز نامگذاری شده است.

روز سیزده آبان ماه بر اساس تاریخ و تقویم در ایران، یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر کشورمان یعنی تبعید امام خمینی (ره) کشتار دانش آموزان و اشغال سفارت امریکا می‌باشد.

این سه واقعه مهم در تاریخ معاصر کشورمان وجه اشتراکی به نام استکبارستیزی، مبارزه و تقابل ملت و نظام ایران با آمریکا را دارد که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه یافته است.

برای بررسی این موضوع در بخش خبری صبحدم امروز به صورت تلفنی با محمد صادق صادقی کارشناس مساِل سیاسی گفتگویی انجام شد.