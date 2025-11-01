به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس پلیس هرمزگان با ابراز تأسف و همدردی باخانواده متوفی، اعلام کرد: برای مقابله با قاچاق کالا در شهرستان رودان، مأموران یگان تکاوری به یک دستگاه خودروی پژو که درحال تخلیه محموله پارچه قاچاق به داخل یک دستگاه اتوبوس بود مشکوک شدند و راننده خودرو پس از مشاهده مأموران بدون توجه به هشدار‌های پلیس اقدام به فرار کرد.

بر اساس اعلام پلیس استان؛ درجریان تعقیب وگریز صورت‌گرفته، متأسفانه براثرتیراندازی مأمور مربوطه، راننده خودرو جان خود را ازدست داد.

پلیس هرمزگان تاکید کرد با مأمور خاطی نیز بدون هیچ‌گونه اغماضی برابر قانون برخورد می‌شود.

مرکزاطلاع رسانی پلیس هرمزگان به اطلاع می‌رساند به دنبال اقدامات عملیاتی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان پرونده این حادثه بصورت ویژه و با نظارت دقیق فرماندهی انتظامی و مسئولان قضائی استان درحال رسیدگی است و مأمور تیرانداز نیز برای انجام تحقیقات بازداشت شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان هرمزگان نتایج بررسی‌های تکمیلی را متعاقباً به اطلاع عموم مردم می‌رساند.

تصاویری از مصاحبه خانواده و دوستان جوان مینابی در فضای مجازی هرمزگان بازتاب داشت که خواستار پیگیری کشته شدن وی با تیر مستقیم پلیس به سر شده بودند.