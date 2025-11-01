به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اقبال جهانبخشی در مراسم اهدای ۵۰ سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان زنجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته بسیج دانش آموزی گفت: دانش‌آموزان ما آینده‌سازان این کشور هستند و ما وظیفه داریم برای تربیت، خدمت‌رسانی و حمایت از آنان با تمام توان پای کار باشیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب قرارگاه خدمت‌رسانی و رزمایش کمک مؤمنانه افزود: در مجموع طی هفت‌ماه گذشته، ۶۴۶۷ بسته معیشتی بین اقشار مختلف مردم توزیع و ۵۶۰ رأس قربانی ذبح و بین نیازمندان توزیع شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان زنجتن ادامه داد: همچنین در قالب رزمایش‌های مختلف، بیش از ۲۴ هزار و ۲۸۳ وعده غذایی میان خانواده‌ها توزیع شده است.

جهانبخشی با اشاره به سایر اقدامات جهادی گفت: در حوزه خدمات اجتماعی، ۱۲۸۷ دست البسه و کفش، ۹۲۱ بسته بهداشتی و ۴۳۶۸ ویزیت رایگان پزشکی توسط گروه‌های جهادی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۷۰ نفر از بیماران نیازمند از خدمات دارویی رایگان بهره‌مند شدند.

جهانبخشی ادامه داد: در زمینه کمک به ازدواج جوانان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار نیز تاکنون ۱۵۵ سری جهیزیه کامل و ۲۷۰ قلم لوازم خانگی اهداء شده است.

وی گفت: همچنین در بخش خدمات مسکن نیز ۱۳۰ واحد مسکونی با همکاری سپاه و خیرین آماده و تحویل خانواده‌های نیازمند شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: در حوزه آموزشی نیز ۳۷۰ بسته کمک‌آموزشی تهیه و میان دانش‌آموزان توزیع شده و ۴۶۳۱ نفر از خدمات علمی و آموزشی گروه‌های جهادی بهره‌مند شده‌اند. همچنین در طول هفته جاری، ۱۴ پروژه مدرسه‌سازی در استان کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسیده است.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های فرمانده سپاه استان، کمیته امداد و خیرین نیک‌اندیش خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با اتکاء به روحیه جهادی و بسیجی، مسیر خدمت به مردم را ادامه دهیم و به برکت خون شهدا و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند را گسترش دهیم.