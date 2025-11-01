رزمایش ارزیابی آماده‌به‌کاری مولد‌های برق اضطراری در استان یزد همزمان با سراسر کشور و با حضور وزیر نیرو به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رزمایش ارزیابی آماده‌به‌کاری مولد‌های برق اضطراری در استان یزد همزمان با سراسر کشور و با حضور وزیر نیرو به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: در این رزمایش، برق مراکز حساس و حیاتی قطع و متولیان دستگاه‌ها موظف شدند برق مورد نیاز را از طریق مولد‌های اضطراری تأمین کنند.

جلیلی با اشاره به اهداف این رزمایش افزود: ارائه خدمات مستمر و مطلوب به مردم در شرایط بحرانی و افزایش آمادگی دستگاه‌ها از مهم‌ترین محور‌های این مانور است.

وی اظهار داشت: در چارچوب این رزمایش در یزد برق ۱۲ مرکز حساس و حیاتی قطع و آمادگی به‌کار دیزل‌ژنراتور‌ها بررسی شد که خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشت و همه مراکز توانستند در زمان قطع برق، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند.