رئیس شورای سیاست‎‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، گفت: در طول تاریخ و رخدادهای فرهنگی آن همیشه خواهران مذهبی و متدین تأثیر ویژه‌ای داشته‌اند که تأسیس حوزه علمیه خواهران این اثرگذاری را نظام‌مند و منظم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار با طلاب و مبلغان مدارس علمیه خواهران اردبیل که با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن همایش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان انجام شد، اظهار کرد: شناخت تراز شخصیت انسان نیازمند وجود یکسری سنجه‌هایی است که باید در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: یکی از سنجه‌های بسیار مهم برای ارزیابی شخصیت‌ها، غم و شادی انسان‌ها است که انسان را در مسیر زندگی در اهداف متفاوت پیش می‌برد.

رئیس شورای سیاست‎‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: نیروی محرکی که سبب پیشبرد زندگی انسان در ابعاد گوناگون می‌شود، تمایلات انسان است، اگر انسان غم و شادی زندگی را بتواند به طور شایسته مدیریت کند، هر کدام سبب حرکت بزرگ به سوی پیشرفت خواهد بود.

اعرافی گفت: علوم وحیانی ما باید در علوم انسانی و زندگی بشر سایه بیفکند، این مقوله‌ای است که در حوزه پایه‌ریزی شده و اثر مستقیم در مدیریت غم و شادی که نشانه شخصیت انسان است، دارد.

وی با اشاره به شأن نزول سوره ضحی خاطرنشان کرد: این شأن نزول ارتباط نزدیکی با مقوله شخصیت‌شناسی و غم و شادی انسان دارد، این سوره دلالت بر زمانی است که ارتباط رسول خدا به صورت محدود با جبرئیل فرشته وحی قطع شد در این صورت غمی بر پیامبر حاکم شد که البته این غم مقدس بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به شأن نزول سوره کوثر اشاره کرد و یادآور شد: رسول خدا با وجود فاطمه (س) به خشنودی و رضایت مطلق رسید، به عبارتی یکی از عوامل اوج رسیدن پیامبر به خدا، حضرت زهرا (س) بود و امروزه به فضل الهی حوزه علمیه خواهران در این مسیر نورانی حرکت می‌کند.

اعرافی اضافه کرد: در طول تاریخ و رخداد‌های فرهنگی آن، همیشه خواهران متدین و مذهبی تأثیر ویژه و ستودنی داشته‌اند، اما عملکردشان مثل حوزه علمیه خواهران امروزی که نظام‌مند و منظم باشد، نبود که به برکت انقلاب اسلامی، این پدیده مبارک شکل گرفت و هزاران بانوی طلبه در حال فراگیری علوم دینی و معارف الهی هستند.

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: امروزه حوزه علمیه مقدسه خواهران، این مجموعه عظیم به برکت نظام، یک پدیده جدید و نو است که رهبر فرزانه انقلاب نیز به طور ویژه و مکرر به ثمرات این پدیده عظیم تاکید کرده‌اند.