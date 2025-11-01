

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام روزنامه سانِ انگلیس وسلی فوفانا به دلیل رانندگی با سرعت بالا و انجام حرکات خطرناک دستگیر شد. این نهمین تخلف رانندگی فوفانا در سن ۲۵ سالگی بود و به همین دلیل این ستاره چلسی از مجازات حبس جان سالم به در برد، اما به انجام ۳۰۰ ساعت خدمات اجتماعی بدون مزد محکوم شد.

علاوه بر این، محرومیت ۱۸‌ماهه از رانندگی برای او صادر شد. فوفانا موظف شده است ۸۵ پوند هزینه دادرسی و ۱۱۴ پوند جریمه به نفع قربانیان پرداخت کند. قاضی جولی کوپر در جلسه دادگاه به شدت از فوفانا انتقاد کرد و رفتار او را الگویی نادرست برای جوانان دانست.