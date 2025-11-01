به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ سامانه بارشی به آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از عصر فردا آغاز شده و تا دوشنبه ادامه دارد.

وی از کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم امروز و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در برخی ساعات نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته، از صومعه سرا ۲۲ درجه و کمترین دما هم از اسب وونی تالش ۵ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.