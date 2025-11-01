صدور حولههای الکترونیکی انواع نهادهای کشاورزی در استان
تاکنون حولههای الکترونیکی بیش از ۲ هزار ۵ تن انواع نهادههای کشاورزی در استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون حولههای الکترونیکی ۲ هزار ۵۶۶ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع نهادههای کشاورزی، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است. سید علی لاهوتی افزود: این مقدار شامل ۷ هزار ۴۴۹ حواله برای مقدار ۲ هزار ۱۷۲ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع نهادههای کشاورزی بوده است لاهوتی اضافه کرد: در مهرماه سال جاری، تعداد ۹ هزار ۷۴۴ حواله الکترونیکی کود اوره، هزار و ۳۱۶ حواله برای مقدار ۲۴۹ تن و ۹۵۰ کیلوگرم کود فسفات و ۹۷۹ حواله برای مقدار ۱۴۴ تن و ۴۵۰ کیلوگرم کود پتاس بوده است. وی ادامه داد: این حوالههای الکترونیکی، بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان توسط کارگزاران، بین کشاورزان استان توزیع شد.