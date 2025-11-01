



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز نوجوان در سالروز شهادت محمدحسین فهمیده گفت: شهید محمدحسین فهمیده برای آینده، برای امنیت کشور و برای نظام و انقلاب تبدیل به یک رهبر و الگو شد.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا رامیار که در دبیرستان شهید هاشمی نژاد مشهد سخن می گفت، افزود: دانش آموزان در سال ۵۷ یک حرکت ماندگار و فرهنگی را رقم زدند و پای نظام در مقابله با استکبار جهانی ایستادند و امروز در جنگ دوازده روزه هم همین دانش آموزان خود را نشان دادند چرا که در جنگ سایبری، دشمن همه بخش‌ های مهم کشور را نشانه گرفت اما دانش آموزان در مقابله با این جنگ دشمن ایستادند.

وی ادامه داد: امروز همه نگاه‌ های دشمنان متوجه دانش آموزان ایرانی است چرا که این نوجوانان و دانش آموزان آینده سازان نظام هستند و به ابزار علم مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره منشاء تحول آفرینی بوده اند، اظهار داشت: وجود ۳۶ هزار شهید دانش آموز در ایران، نشان می دهد که دانش آموزان کشور حاضرند برای نظام و خاک ایران جان خود را نثار کنند.