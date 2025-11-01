به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر حسن زاد با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح کارت هوشمند ملی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار کارت هوشمند ملی در استان گیلان، به متقاضیان تحویل داده شده است گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار کارت هوشمند ملی آماده تحویل در ادارات و دفاتر پیشخوان دولت وجود دارد.

وی از شهروندانی که کارت‌های هوشمند ملی آنها آماده تحویل است خواست هرچه سریعتر برای دریافت و فعال سازی کارت خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان افزود: برای متقاضیانی که محل سکونت آنها تغییر یافته و دریافت کارت در محل درخواست برایشان میسر نیست، امکان ارسال کارت به سایر شهرستانها، استان‌ها و نیز نمایندگی‌های مجاز خارج از کشور وجود دارد و این متقاضیان باید به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کنند.