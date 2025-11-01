به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین گفت: یکی از وظایف ما واگذاری اراضی ملی و دولتی به مجریان و سرمایه گذاران با هدف توسعه اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی غیرقابل کشت جهت اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.

وی ادامه داد: واگذاری اراضی ملی به مجریان باعث اشتغال، توسعه منطقه، کمک به تولید و جلوگیری از مهاجرت روستاییان می‌شود.

سراج الدین افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۳ هکتار اراضی ملی جهت اجرای ۱۹ طرح واگذار شد.