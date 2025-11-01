به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی هنگام انجام وظایف ذاتی، یک دستگاه کامیون را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی ها، بیش از هزار و ۱۹۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل؛ دارو‌های گیاهی، موتور خودرو، لوازم اداری، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی کشف و دو متهم نیز در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده را که از جنوب کشور به مقصد البرز حمل می‌شد ۲۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.