فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی در بازرسی از یک کامیون ۲۲ میلیارد ریال کالای قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی هنگام انجام وظایف ذاتی، یک دستگاه کامیون را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی ها، بیش از هزار و ۱۹۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل؛ داروهای گیاهی، موتور خودرو، لوازم اداری، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی کشف و دو متهم نیز در این خصوص دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده را که از جنوب کشور به مقصد البرز حمل میشد ۲۲ میلیارد ریال برآورد کردهاند.