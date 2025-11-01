به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا روز دوشنبه مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: طی روز دوشنبه وزش باد‌ها در مناطق غربی و جنوب غربی بصورت متوسط خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۸.۲ و ایذه با دمای ۸.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۶.۱ و کمینه دمای ۱۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.